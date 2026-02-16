Menu Rechercher
Real Madrid : l’autocritique acide d’Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga @Maxppp

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2021, Eduardo Camavinga n’a pas progressé au niveau attendu. Malgré une première saison remarquable avec les Merengues, le joueur formé à Rennes n’a jamais répondu pleinement aux attentes malgré un niveau satisfaisant avec le Real. Considéré comme un titulaire par ses entraîneurs, le natif de Miconje n’est pas pour autant un cadre dans le groupe madrilène. Un constat que partage le joueur qui s’est fendu d’une autocritique forte en conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à Benfica en conférence de presse :

«Non, je pense avoir encore beaucoup à faire. J’en suis conscient et j’en suis capable. Les supporters du Real Madrid n’ont pas encore vu tout le potentiel de Camavinga. Car je peux apporter bien plus. (…) Je suis très fier de ce que j’ai accompli, même si j’aspire à plus. Quand je repense à tout ça… ma famille est très fière, très heureuse. Je viens d’un milieu modeste, et maintenant je peux apporter beaucoup à ma communauté. Sur le terrain, je prie pour que mes parents soient heureux quand ils me voient jouer. Je crois que j’y parviens. Et je veux continuer sur cette lancée. (…) Je manque de régularité. J’aime jouer en numéro 6. Je sais que je fais des erreurs et c’est quelque chose que je dois améliorer.»

