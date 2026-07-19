Coupe du Monde 2026 : le but libérateur de Ferran Torres qui délivre l’Espagne
L’Espagne se rapproche de sa deuxième étoile ! Face à l’Argentine dans une finale de Coupe du Monde à sens unique, la Roja a fini par concrétiser sa nette domination en seconde période des prolongations grâce à un enchaînement collectif d’une grande précision. Alerté sur l’aile droite, Pedro Porro a ajusté un centre millimétré vers le second poteau où Nico Williams a surgi pour remiser intelligemment de la tête en retrait.
Ferran Torres fait enfin sauter le verrou ! Après une domination offensive de tous les instants, l'Espagne est enfin récompensée et prend les devants dans cette finale. L'explosion de joie pour la Roja !— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 19, 2026
Espagne 1-0 Argentine
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Idéalement placé, Ferran Torres, entré en cours de match, a conclu l’action d’un plat du pied imparable sous la barre transversale. Ce but crucial vient récompenser la mainmise de la Roja sur cette fin de match face à une équipe argentine inoffensive avec 0 tir et réduite à dix. Ferran Torres est bien parti pour rentrer dans l’histoire de l’Espagne et de la Coupe du Monde.
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