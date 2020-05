OM : les explications de Jacques-Henri Eyraud sur le départ d'Andoni Zubizarreta

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe jeudi soir. Alors que la saison 2019-2020 de Ligue est officiellement terminée, et qu'il a fini à la deuxième place, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué pour annoncer le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Rapidement, la rumeur d'un départ également d'André Villas-Boas est aussi apparue, inquiétant forcément les supporters phocéens. On attendait alors des explications concernant ce départ «d'un commun accord» du dirigeant espagnol.

Et sur les ondes de RMC, le président du club phocéen Jacques-Henri Eyraud a d'abord parlé de sa relation saine avec Andoni Zubizarreta. «Ça a été mon compère, mon partenaire, il était toujours assis à côté de moi à chaque match. J'ai donc accumulé des moments et souvenirs très forts avec lui. Presque quatre ans, c'est un long bail dans le football. On a bouclé ensemble la phase 1 de notre projet, c'était un peu quand même de la reconstruction, de la refondation, bâtir un nouveau projet sportif, relancer une vraie stratégie autour de la formation et je trouve qu'il s'est acquitté formidablement bien de cette mission», a déclaré JHE.

«Il fallait faire un certain nombre de changements»

Mais rapidement, le boss de l'OM est rentré dans les détails : «maintenant, on rentre dans une nouvelle phase, un peu la deuxième du projet, mais elle est différente. Elle repose beaucoup sur des considérations financières, et ce n'est pas un grand mot. (...) J'ai voulu muscler l'organisation et je vais continuer à le faire parce que c'est important. Ça commence par le sportif, et depuis maintenant plusieurs mois en fait, depuis l'automne dernier, j'avais prévenu Andoni qu'à la fin de saison, je recruterais un directeur général chargé du football. On en a parlé à ce moment-là, on en a parlé à d'autres moments pendant la saison. Cette saison se termine et donc cette personne va arriver avant la nouvelle saison, et c'est important. Et en parlant avec lui, on a décidé d'un commun accord que nos chemins s'éloigneraient.» Mais alors pourquoi Andoni Zubizarreta est parti ? Comme l'a rappelé JHE, ça n'a en tout cas rien à voir avec des objectifs non remplis par exemple durant le mercato.

Et pour le président du club olympien, l'Espagnol avait l'opportunité de rester pour travailler avec le prochain directeur général du football qui va arriver. «Dans mon esprit, quand je lui ai annoncé il y a plusieurs mois, Andoni pouvait tout à fait décider de rester et travailler avec cette personne parce que la tâche est grande, la mission est lourde et difficile. Et on a besoin à l'OM comme ailleurs de tête bien faite et d'esprit bien huilé et c'est le cas évidemment d'Andoni. Il aurait pu rester et j'aurais apprécié qu'il reste. (...) Je respecte son choix», a poursuivi Eyraud, avant de finir sur la personne en question à trouver : «cette personne n'est pas encore recrutée. Il n'y a pas de nom à annoncer, elle n'est pas encore recrutée. Mais je pense que par rapport à cette nouvelle phase, il fallait faire un certain nombre de changements et on continuera dans d'autres domaines.» Le message est passé.