Manchester United : Cristiano Ronaldo sait où il jouera après le Mondial

La suite après cette publicité

« Allez Manchester United ». Samedi soir, sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo signait la paix avec les Red Devils, après avoir été écarté de l'équipe suite à quelques problèmes de comportement. Un message de soutien avant le duel de son équipe face à Chelsea ce dimanche, auquel il ne participera pas suite à la décision de d'Erik ten Hag.

Et dans les bureaux d'Old Trafford, on s'active toujours pour tenter de se débarrasser de l'ancienne vedette du Real Madrid, qui en plus de ces quelques souci d'attitude et de performances pas toujours au top, touche un énorme salaire. Ce week-end, on apprenait notamment que Manchester United pensait à le laisser filer en prêt pour faciliter un départ.

La fin de CR7 en Europe ?

Le joueur de 37 ans, qui n'a reçu aucun vote pour le dernier Ballon d'Or, n'a cependant toujours aucune option intéressante sur la table. Comme l'indique AS, tant l'attaquant que son entourage commencent à comprendre qu'il sera difficile de rester dans un championnat compétitif, et que son avenir passera probablement par une ligue dite exotique, comme la MLS ou un championnat des pays du Golfe.

Le média précise que son salaire est logiquement un frein pour bien des clubs en Europe, et que tout indique que son contrat, qui expire en 2023, ne sera pas prolongé par les Red Devils. Il est donc fort probable qu'il ne porte plus jamais la tunique rouge après le Mondial, auquel il participera avec le Portugal. Le temps de se trouver un club qui risque de ne pas satisfaire ses ambitions...