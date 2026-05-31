PSG - Arsenal : les choix tactiques de Luis Enrique ont absolument tout changé

Le Paris Saint-Germain a conservé sa couronne européenne au terme d’une finale étouffante face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.). Pourtant, rien n’a été simple pour les hommes de Luis Enrique. Menés dès la 6e minute après une réalisation de Kai Havertz, les Parisiens ont longtemps buté sur l’impressionnante organisation défensive mise en place par Mikel Arteta. Malgré une domination territoriale écrasante et plus de 75 % de possession durant une bonne partie de la rencontre, le PSG s’est heurté à un bloc anglais extrêmement discipliné qui a fermé tous les espaces et frustré les attaquants parisiens pendant plus d’une heure. Mais à force de pousser, Paris a fini par trouver l’ouverture grâce à un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia et transformé par Ousmane Dembélé à la 65e minute.

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La rencontre a alors changé de visage. Arsenal a été contraint de sortir davantage, laissant apparaître des espaces que le PSG n’avait pas eus jusque-là. Kvaratskhelia a touché le poteau, Vitinha a frôlé la lucarne et Bradley Barcola a manqué deux énormes occasions face à David Raya. Après une prolongation marquée par la fatigue des deux camps, les Parisiens ont finalement fait la différence lors de la séance de tirs au but pour décrocher une deuxième Ligue des champions consécutive et entrer encore un peu plus dans l’histoire. Mais derrière ce sacre, il y a aussi une démonstration tactique signée Luis Enrique. Longtemps confronté à une équipe d’Arsenal parfaitement préparée pour neutraliser son onze de départ, l’entraîneur espagnol a progressivement changé le rapport de force grâce à son banc.

Des changements qui ont surpris mais…

L’entrée de Bradley Barcola à la place de Kvaratskhelia a immédiatement apporté de la profondeur et de la vitesse dans le dos d’une défense londonienne qui commençait à accuser le coup physiquement. Certes, l’international français a manqué deux occasions immenses qui auraient pu éviter les prolongations, mais chacune de ses accélérations a mis Saliba, Gabriel et Hincapié sous pression. Dans le même temps, Warren Zaïre-Emery a amené de l’impact et de l’énergie dans l’entrejeu au moment où les organismes commençaient à lâcher, permettant au PSG de conserver sa maîtrise territoriale malgré l’intensité de la finale. «Je ressens des sentiments positifs. Je suis dans un rêve. Je suis très content. Mais je veux souligner une chose. On a été avec Warren (Zaire-Emery, remplaçant) très injuste, car il méritait de jouer cette finale. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision, mais cela a été très injuste. C’est un très grand professionnel et je voulais le dire. On a fait une finale de très haut niveau contre un grand adversaire qui a marqué rapidement et c’était un plan parfait pour eux. Cela a été difficile pour nous, on n’a pas trouvé les espaces. C’était un peu mieux après, mais face à Arsenal, qui défend très bien en bloc bas, c’était délicat. Ce back-to-back est important et nous sommes fier. C’est le moment de faire la fête», a expliqué Luis Enrique.

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Et la lecture de Luis Enrique a été encore plus visible durant la prolongation. En sortant Marquinhos et Vitinha, deux joueurs épuisés, pour lancer Zabarnyi et Beraldo, le technicien espagnol a totalement réorganisé son équipe sans perdre son équilibre. Zabarnyi a immédiatement apporté de la fraîcheur et de la sérénité dans les duels défensifs alors qu’Arsenal cherchait un second souffle avec ses entrants offensifs. Beraldo, lui, a offert une solution supplémentaire dans l’utilisation du ballon et a parfaitement répondu à la confiance de son entraîneur jusqu’à convertir le tir au but décisif de sa carrière sous le maillot parisien. Sans oublier la précieuse entrée de Gonçalo Ramos, qui a su continuer à fatiguer la défense londonienne tout en marquant son tir au but. Là où Arteta a tenté de modifier son attaque sans réellement changer la dynamique du match, Luis Enrique a vu chacun de ses remplaçants répondre présent. Dans une finale qui s’est jouée sur les détails, le banc parisien a fait la différence. Et c’est peut-être là que le coach espagnol a remporté sa plus belle bataille de la soirée. Et comme il aime le répéter, parfois on ne peut juste pas comprendre…