EdF : Raphaël Varane donne de ses nouvelles

Blessé depuis le 22 octobre dernier, Raphaël Varane (29 ans) a donné de ses nouvelles, via son compte Instagram, alors que la Coupe du monde débute dans trois semaines (20 novembre-18 décembre). Le joueur de 29 ans a ainsi envoyé un message rassurant par rapport aux inquiétudes autour de sa blessure : «merci à tous pour vos messages cette semaine ! Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux. Bonne chance pour aujourd'hui @manchesterunited !»

Un message accompagné de quelques clichés exposant sa rééducation à Clairefontaine. De bon augure pour le défenseur central de Manchester United alors que Didier Deschamps annoncera, le 9 novembre prochain, sa liste des joueurs convoqués pour s'envoler au Qatar.