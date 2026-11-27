La prise de parole de Joshua Kimmich mercredi soir à Lille continue de faire énormément parler en Allemagne. Le milieu de terrain du Bayern Munich s’en est ouvertement pris à sa direction pour sa gestion du dossier Jamal Musiala, ciblant notamment Karl-Heinz Rummenigge. Le membre du conseil de surveillance du club bavarois avait publiquement remis en question la valeur marchande de l’international allemand au regard de sa situation médicale, quelques heures seulement après son retour à la compétition face à Cologne (1-1). Et selon les révélations de Bild, la sortie médiatique de Kimmich n’avait absolument rien de spontané. Le vice-capitaine bavarois avait mûrement réfléchi à ses propos pendant plusieurs jours, estimant qu’en l’absence de Manuel Neuer, blessé, il était de son devoir de prendre publiquement la défense de son coéquipier.

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Dès dimanche, lors d’une visite à un fan-club du Bayern, il avait d’ailleurs prévenu les journalistes du quotidien allemand : « Je parlerai mercredi. » Si Joshua Kimmich a assuré avoir déjà fait part de son mécontentement en interne, les dirigeants bavarois auraient tout de même été pris de court par la virulence de ses déclarations. Pour autant, le milieu de terrain ne devrait pas écoper d’une sanction financière. Selon Bild, Max Eberl, Christoph Freund et Vincent Kompany souhaitent avant tout apaiser la situation autour de Jamal Musiala, afin de lui permettre de se concentrer sur son retour au premier plan. En interne, plusieurs personnes estiment également que Kimmich a su faire preuve de mesure en reconnaissant les préoccupations légitimes du club, tout en dénonçant la manière dont celles-ci ont été exposées publiquement. Une nouvelle discussion entre le joueur et sa direction devrait avoir lieu.

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Tout le vestiaire derrière Musiala

Mais le plus intéressant dans les révélations du quotidien allemand concerne surtout l’état d’esprit du vestiaire bavarois. Selon Bild, tous les joueurs soutiennent Jamal Musiala et les déclarations de Joshua Kimmich reflètent le sentiment général de l’effectif. Si les coéquipiers de l’international allemand comprennent les inquiétudes de leur direction, beaucoup n’ont pas apprécié que le conflit soit étalé sur la place publique au détriment du joueur. Ils auraient préféré que les dirigeants rencontrent directement les représentants de Musiala, comme cela a finalement été fait mardi au siège du club. « Jamal a notre soutien à 100 % ! », avait d’ailleurs insisté Kimmich mercredi soir. Dimanche dernier, Michael Olise, très proche de Musiala, avait également aimé une publication Instagram de Fabrizio Romano relayant les vives critiques de la FIFPRO à l’égard de la direction bavaroise dans ce dossier.

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Et cette affaire pourrait même avoir des répercussions sur l’avenir de Michael Olise. Selon les révélations de Bild dans le podcast Bayern Insider, la prise de parole de Joshua Kimmich visait également à défendre indirectement l’international français, très proche de Jamal Musiala. Dans le vestiaire bavarois, il se murmure que l’ancien joueur de Crystal Palace prendrait en considération le traitement réservé à son coéquipier et ami dans ses réflexions concernant son avenir, comme nous vous l’avions révélé il y a deux jours. Kimmich, soucieux de conserver les meilleurs joueurs au Bayern, aurait donc également cherché à préserver Olise à travers cette sortie médiatique. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le Français n’a jusqu’ici manifesté aucune volonté de quitter la Bavière, alors qu’aucune prolongation n’est pas prévue dans l’immédiat. Mais la gestion du dossier Musiala pourrait bien changer la donne et fragiliser la position du Bayern dans ses futures discussions avec l’international tricolore.