PSG : les confessions de Wanda Nara sur le transfert de Mauro Icardi

Depuis que le Paris Saint-Germain l’a définitivement recruté (jusqu'en 2024) le 31 mai dernier en échange de 50 M€ plus 8 M€ de bonus, Mauro Icardi (27 ans, 20 buts inscrits en 31 matches, toutes compétitions confondues) n’est toujours pas sorti du silence pour évoquer son cas. Mais au final, peu importe. Club vendeur, l’Inter a confié sa satisfaction d’avoir enfin pu mettre un terme au feuilleton Icardi, malgré un prix revu à la baisse (l’option d’achat avait été fixée à 70 M€ l’été dernier, ndlr).

Et aujourd’hui, c’est sa femme et agent Wanda Nara qui s’est exprimée à ce sujet après le simple tweet posté en guise de réaction au transfert. « Nous avions déjà donné notre parole, le club connaissait notre volonté de rester à Paris. Peut-être que le mérite a été de pouvoir finaliser la vente en pleine pandémie. À chaque fois que nous nous sommes assis pour négocier avec la direction, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, quels clubs lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas », a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à Gente.

Wanda Nara est aux anges

Alors que la presse italienne et française a longtemps évoqué les doutes d'Icardi sur son avenir parisien (la Juventus le courtisait également), Wanda Nara affirme donc que son mari a toujours souhaité rester dans la capitale hexagonale, malgré quelques couacs avec son entraîneur Thomas Tuchel. Heureuse d'avoir finalisé ce dossier, la célèbre femme d'affaires en a profité pour se féliciter de mener à bien la carrière de son protégé.

« Je connais ses rêves et où il veut aller. C’est l’avantage de toutes ces années de confiance. Il y a des choses pour lesquelles je ne le consulte pas parce que je sais quelle sera sa réponse. On forme une bonne paire. C’est facile d’être l’agent de Mauro. Je ne dis pas que n’importe qui peut l’être parce que vous devez être au courant des questions techniques, des lois, des impôts. Mais c’est un joueur qui se vend tout seul. C’est facile d’accompagner la carrière d’un joueur comme ça. » Et ce n'est pas Mauro Icardi qui dira le contraire.