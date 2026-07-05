Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la FFF pourrait demander l’annulation du carton jaune d’Olise

Par Josué Cassé
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

Si l’équipe de France est venue à bout du Paraguay (0-1) et défiera le Maroc lors des quarts de finale de la Coupe du Monde, la rencontre de samedi soir a, elle, été marquée par les décisions très contestables de l’arbitre et notamment ce carton jaune adressé à Michael Olise. Pour rappel, l’attaquant français (24 ans, 22 sélections) avait été sanctionné par M. Ilgiz Tantashev pour une altercation avec Matías Galarza, mais les images montrent clairement qu’il ne touche pas son adversaire.

La suite après cette publicité

Si le Français a ensuite mis le doigt sur la bouche devant Galarza, qui s’est effondré dans la foulée, la Fédération française de football (FFF) - même si elle n’a pas encore effectué la démarche - songerait à demander à la FIFA que l’avertissement infligé au Bavarois dans le temps additionnel soit annulé. En l’état actuel, Olise est sous la menace d’une suspension en cas de qualification en demi-finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Michael Olise

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier