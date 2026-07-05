Coupe du Monde 2026 : la FFF pourrait demander l’annulation du carton jaune d’Olise

Si l’équipe de France est venue à bout du Paraguay (0-1) et défiera le Maroc lors des quarts de finale de la Coupe du Monde, la rencontre de samedi soir a, elle, été marquée par les décisions très contestables de l’arbitre et notamment ce carton jaune adressé à Michael Olise. Pour rappel, l’attaquant français (24 ans, 22 sélections) avait été sanctionné par M. Ilgiz Tantashev pour une altercation avec Matías Galarza, mais les images montrent clairement qu’il ne touche pas son adversaire.

La suite après cette publicité

Si le Français a ensuite mis le doigt sur la bouche devant Galarza, qui s’est effondré dans la foulée, la Fédération française de football (FFF) - même si elle n’a pas encore effectué la démarche - songerait à demander à la FIFA que l’avertissement infligé au Bavarois dans le temps additionnel soit annulé. En l’état actuel, Olise est sous la menace d’une suspension en cas de qualification en demi-finale.