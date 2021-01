Ligue 1 : l'OM s'incline contre la lanterne rouge Nîmes !

Après le succès de l'AS Monaco à Montpellier hier, la 20e journée de Ligue 1 continuait ce samedi avec une rencontre entre l'Olympique de Marseille (6e, 32 pts) et le Nîmes Olympique (20e, 12 pts), à l'Orange Vélodrome. Après sa défaite lors du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain mercredi, le club phocéen voulait rapidement passer à autre chose et renouer avec la victoire pour prendre la 5e place. De leur côté, les Crocos voulaient souffler un peu tout en bas du classement.

La suite après cette publicité

Avec l'Espagnol Lirola aligné pour la première fois, les Phocéens prenaient les choses en main et obtenaient un penalty après la demi-heure de jeu. Malheureusement, le capitaine du jour Thauvin se manquait en ne trouvant pas le cadre (35e). Un raté lourd de conséquence. Car en seconde période, grâce à un doublé d'Eliasson en trois minutes (55e, 58e), le NO créait la surprise en menant 2-0 ! Surpris, les Marseillais réagissaient à la 85e minute avec un but de Benedetto, mais c'était trop tard. Les locaux s'inclinaient contre la lanterne rouge du championnat (1-2). L'OM restait 6e, alors que Nîmes passait 18e au classement.