Manchester City : Pep Guardiola ouvre la porte au départ de Rodri

Rodri va-t-il porter le maillot du Real Madrid dans les prochains mois ? Pour l’heure, difficile de le dire mais le milieu de terrain de Manchester City n’a jamais caché son attirance pour le club merengue. Rodri a d’ailleurs publiquement commenté ces derniers jours qu’il ne pouvait pas tourner le dos aux meilleurs clubs. Interrogé sur cette sortie médiatique, Pep Guardiola ne s’en est, de son côté, pas offusqué. «Aucun joueur ne refuserait l’opportunité de jouer pour le Real Madrid. Je comprends totalement», a indiqué le coach espagnol.

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Et d’ajouter : «il est né en Espagne donc j’ai toujours souhaité que Rodri reste le plus longtemps possible dans ce club, car c’est un joueur incroyable, de très haut niveau, mais chacun est maître de sa propre vie. Je sais que le club souhaite qu’il reste. Ils m’en ont informé pour Rodri. Je pense qu’il pourrait rester. Je suis toujours positif à ce sujet mais au final, je ne sais pas». Affaire à suivre…