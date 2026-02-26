Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Un supporter d’Oviedo condamné à un an de prison après un acte raciste envers Kylian Mbappé

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Les épisodes racistes sur les terrains de football n’en finissent, malheureusement, plus. Ce jeudi, Mundo Deportivo indique toutefois que le parquet d’Oviedo a requis un an de prison et 2 880 € d’amende contre un supporter d’Oviedo pour un comportement raciste à l’encontre de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les faits remontaient au 24 août dernier, lors d’un match de Liga entre le Real Oviedo et le Real Madrid, remporté par les Merengues (3-0) grâce, notamment, à un doublé du capitaine des Bleus. Le supporter en question était accusé d’avoir imité un singe à la 37e minute de jeu lors de l’ouverture du score du Français…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Oviedo
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Oviedo Logo Real Oviedo
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier