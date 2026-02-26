Un supporter d’Oviedo condamné à un an de prison après un acte raciste envers Kylian Mbappé

Les épisodes racistes sur les terrains de football n’en finissent, malheureusement, plus. Ce jeudi, Mundo Deportivo indique toutefois que le parquet d’Oviedo a requis un an de prison et 2 880 € d’amende contre un supporter d’Oviedo pour un comportement raciste à l’encontre de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les faits remontaient au 24 août dernier, lors d’un match de Liga entre le Real Oviedo et le Real Madrid, remporté par les Merengues (3-0) grâce, notamment, à un doublé du capitaine des Bleus. Le supporter en question était accusé d’avoir imité un singe à la 37e minute de jeu lors de l’ouverture du score du Français…