L’AS Monaco veut faire un nouveau joli coup mercato au FC Barcelone

Un été encore, il va y avoir une petite révolution à l’AS Monaco. La saison prochaine, c’est Filipe Luis qui sera le locataire du banc du Stade Louis II. C’est effectivement l’ancien latéral de l’Atlético et de la sélection brésilienne, qui a notamment remporté la Libertadores avec Flamengo, qui a été l’heureux élu, lui qui va vivre sa première aventure européenne en tant qu’entraîneur.

La suite après cette publicité

Dans l’effectif, ça va aussi bouger. Plusieurs joueurs importants comme Folarin Balogun, Magnes Akliouche et Lamine Camara devraient partir. Nous vous révélions par exemple en exclusivité que l’international sénégalais, valorisé à 50 millions d’euros, est très convoité en Premier League. Il faudra aussi trancher définitivement pour Ansu Fati, prêté par le Barça avec une option d’achat de 11 millions d’euros. La tendance était plutôt à un transfert définitif du joueur, qui n’entre pas dans les plans du FC Barcelone pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Un nouveau client de Mendes

L’attaquant de 23 ans pourrait d’ailleurs être accompagné par un autre joueur du FC Barcelone la saison prochaine. Effectivement, comme l’indique Mundo Deportivo, le club de la Principauté est intéressé par Marc Casadó (22 ans). Son nom a même été évoqué lors d’une réunion entre les dirigeants monégasques et Jorge Mendes, agent du joueur, qui va avoir beaucoup de pouvoir à Monaco ces prochains mois, et qui est d’ailleurs aussi agent d’Ansu Fati et de Filipe Luis.

Peu utilisé par Hansi Flick cette saison - 24 matchs de Liga dont 10 titularisations - le milieu de terrain espagnol avait pourtant impressionné lors de l’exercice 2024/2025. Mais la concurrence accrue au milieu lui ferme les portes, et la presse catalane a déjà confirmé à plusieurs reprises que le Barça souhaite le vendre pour renflouer un peu les caisses. Le principal concerné, sous contrat jusqu’en 2028 en Catalogne, aurait aussi accepté de partir récemment, toujours selon les médias locaux. Des clubs anglais et saoudiens sont aussi sur le coup, alors que son nom avait aussi été cité comme possible monnaie d’échange dans l’opération Julian Alvarez (Atlético). Affaire à suivre…