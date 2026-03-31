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Ester Exposito sort du silence sur Kylian Mbappé

Par La Rédaction FM
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train concernant une romance entre Kylian Mbappé (27 ans) et Ester Exposito. Le footballeur français et l’actrice espagnole sont apparus à plusieurs reprises ensemble à Paris puis à Madrid. Hier soir, la jeune femme était présente au concert de Rosalia. Elle a été cuisinée sur sa relation avec le capitaine de l’équipe de France. Et elle a répondu pour la première fois à son sujet, sans forcément trop en dire.

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Ainsi, il lui a été demandé si elle aime le football, elle qui a été aperçue dans les tribunes du stade Santiago-Bernabéu lors du match contre l’Atlético il y a quelques jours. « Pour être honnête, pas vraiment.» Interrogée au sujet du derby, elle a ri avant de déclarer : « le match était bon.» Un journaliste lui a demandé ensuite quelle note elle mettrait à KM10. Elle a refusé de répondre mais elle a affiché un grand sourire, qui l’a trahie selon les médias espagnols dont Sport. Enfin, un autre journaliste lui a dit qu’ils forment un joli couple. Elle a répondu : « je ne dirai rien, alors… ». Mais elle a affirmé ensuite être « super » heureuse.

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