Ester Exposito sort du silence sur Kylian Mbappé
Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train concernant une romance entre Kylian Mbappé (27 ans) et Ester Exposito. Le footballeur français et l’actrice espagnole sont apparus à plusieurs reprises ensemble à Paris puis à Madrid. Hier soir, la jeune femme était présente au concert de Rosalia. Elle a été cuisinée sur sa relation avec le capitaine de l’équipe de France. Et elle a répondu pour la première fois à son sujet, sans forcément trop en dire.
Ainsi, il lui a été demandé si elle aime le football, elle qui a été aperçue dans les tribunes du stade Santiago-Bernabéu lors du match contre l’Atlético il y a quelques jours. « Pour être honnête, pas vraiment.» Interrogée au sujet du derby, elle a ri avant de déclarer : « le match était bon.» Un journaliste lui a demandé ensuite quelle note elle mettrait à KM10. Elle a refusé de répondre mais elle a affiché un grand sourire, qui l’a trahie selon les médias espagnols dont Sport. Enfin, un autre journaliste lui a dit qu’ils forment un joli couple. Elle a répondu : « je ne dirai rien, alors… ». Mais elle a affirmé ensuite être « super » heureuse.
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