Antonio Rüdiger nouvel ambassadeur d’Under Armour

Antonio Rüdiger (30 ans) s’offre un nouveau challenge. Non pas sur le terrain, où le champion du monde 2014 reste en course pour un sacre en Ligue des Champions en fin de saison avec le Real Madrid. Mais l’international allemand est devenu le nouvel ambassadeur d’Under Armour, comme annoncé par la marque américaine ce vendredi.

Rüdiger rejoint la team Under Armour

« Chez under armour, nous nous efforçons de travailler avec des athlètes qui font preuve de ténacité, de courage et de sacrifice pour atteindre le sommet de leur sport. Toni incarne nos valeurs et nous sommes ravis de l’ajouter à notre liste, alors que nous cherchons à nous engager avec de jeunes athlètes de sports d’équipe dans le football. Il a une histoire incroyable et ses expériences expliquent pourquoi il est si tenace à chaque fois qu’il entre sur le terrain et qu’il donne tout à son équipe et à son succès », se félicite Under Armour pour annoncer fièrement la nouvelle.

À lire

Real Madrid : l’impressionnant quotidien de Karim Benzema

La chose la plus importante pour moi, ce sont les valeurs, a de son côté expliqué Antonio Rüdiger dans le communiqué de la firme américaine. Ce sont ces valeurs qui m’ont fait choisir Under Armour, car ils comprennent non seulement ce que les joueurs endurent pendant le match, mais aussi comment les compétiteurs naissent et grandissent dans les coulisses. L’ancien défenseur central de Chelsea portera maintenant les crampons Clone Magnetico Pro 2 d’Under Armour.