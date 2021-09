Juventus : un départ gratuit d'Aaron Ramsey en janvier ?

Peu utilisé par Massimiliano Allegri dans ce début de saison 2021/22 (86 minutes jouées), le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey ne semble plus avoir sa place à la Juventus Turin. Et selon les informations du Sun, l'ancien d'Arsenal aurait reçu l'autorisation du club de la Vieille Dame de quitter le club en janvier prochain et devrait même partir libre.

Quelques clubs seraient intéressés par le joueur de 30 ans, mais un critère pourrait bloquer sa signature. En effet, le tabloïd anglais ajoute que si des équipes comme West Ham, Everton ou Newcastle penseraient à enrôler l'international aux 67 sélections l'hiver prochain, le salaire élevé qu'il touche chez les Bianconeri pourrait freiner les intérêts de ces clubs de Premier League.