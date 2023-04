Aston Villa : Unai Emery livre ses objectifs très ambitieux

Ce sont aussi ses ambitions sans limite qui font son sel. Intronisé à la tête d’Aston Villa en octobre dernier, Unai Emery a trouvé la recette miracle pour remettre son équipe en selle. 17e lors de son arrivée, les Villans sont aujourd’hui 6e de Premier League et engagés dans une course haletante à l’Europe. Interrogé par AS, le triple vainqueur de la Ligue Europa avec Séville a livré ses ambitions débordantes avec le club anglais.

La suite après cette publicité

«L’objectif que je me suis fixé est double : essayer de gagner un titre et tenter de disputer une Coupe d’Europe avec Aston Villa, a indiqué l’ancien technicien de Villarreal, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Nous avons été éliminés des deux coupes que nous disputions cette saison (en 1/32e de FA Cup contre Stevenage et en 1/16e de League Cup contre Manchester United), aussi parce qu’à cette période, nous avions priorisé le championnat. Mais les trophées restent dans ma tête. Le championnat nous a permis de faire avancer certains processus même si je reste très prudent. Nous avons eu une très bonne période, mais le plus difficile reste à venir.»

À lire

Aston Villa : Unai Emery clame son amour pour Pep Guardiola et Mikel Arteta