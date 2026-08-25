Mercato OL : Malick Fofana a fait une confidence à ses coéquipiers

Ce mardi, à la veille du barrage retour de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca se montrait rassurant concernant l’avenir de Malick Fofana (21 ans). « Ça a été une période difficile pour Malick, il a fait une chirurgie, est revenu avec des douleurs, mais là il est bien, physiquement et mentalement. Il a bien géré cette situation et je pense que ce sera un joueur qui va continuer avec nous. Il est très motivé pour continuer avec nous. (…) Nous ne sommes pas préoccupés par la vente de Malick, si nous voulons le vendre maintenant, on a des offres. »

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Quelques heures plus tard, l’optimisme est plus que jamais présent dans les rangs de l’Olympique Lyonnais au sujet du Belge. Si les Gones parviennent à se qualifier pour la Ligue des Champions, ils auront la possibilité de conserver le Diable Rouge grâce à la manne financière promise à chaque équipe qualifiée. De plus, L’Équipe nous apprend que Fofana a confié à plusieurs de ses coéquipiers qu’il veut disputer la C1 avec le club rhodanien. Lyon sait donc ce qu’il lui reste à faire demain s’il veut continuer à profiter des services du Belge.