Borussia Dortmund : la soirée historique de l'adolescent Youssoufa Mokoko

Youssoufa Moukoko fêtait, vendredi soir, sa deuxième titularisation avec l'équipe première du Borussia Dortmund. Du haut de ses 16 ans seulement, après avoir tout explosé et pulvérisé des records chez les jeunes, il s'est déjà fait une place dans l'équipe qui était, jusqu'à peu, dirigée par Lucien Favre. Hier soir, il était titularisé face à l'Union Berlin, dans ce match comptant pour la 13e journée de Bundesliga.

Une défaite pour les Jaune et Noir, mais une soirée inoubliable pour l'adolescent. Auteur d'un joli but en deuxième période, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat germanique, à 16 ans et 28 jours seulement. Au-delà de cette réalisation à l'heure de jeu, en véritable joueur de surface après un bon service de Guerreiro, sa prestation a été plus qu'aboutie. « La référence de l'attaque de Dortmund », explique par exemple le quotidien Bild dans son compte rendu de la rencontre.

Il a conquis tout le monde

« Il a fait beaucoup de bonnes choses, c'était clairement son match le plus fort jusqu'à présent. C'est presque réconfortant qu'il ait besoin d'un peu de temps de démarrage et ne fasse pas danser tous les défenseurs de Bundesliga à 16 ans. Mais c'est un très bon garçon, il accélère. Nous sommes heureux pour lui qu'il ait maintenant marqué. Mais nous avons perdu, cela ne nous satisfait pas beaucoup », a lancé Mats Hummels, le taulier de la défense, après la rencontre.

Une soirée mitigée donc pour le Borussia Dortmund d'Edin Terzic, qui peine encore à convaincre. Mais avec un Moukoko qui commence sérieusement à prendre ses marques, entouré par d'autres joueurs légèrement plus âgés que lui comme Jadon Sancho (20 ans), Jude Bellingham (17 ans), Giovanni Reyna (18 ans) et Erling Håland (20 ans), l'avenir s'annonce radieux du côté de la Ruhr...