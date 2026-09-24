Équipe de France : les mots de Zinédine Zidane sur les nouveaux appelés

Pour son premier rassemblement avec les Bleus en tant que sélectionneur, Zinédine Zidane a convoqué sept nouveaux joueurs. En plus de Lucas Da Cunha, Andy Diouf, Estéban Lepaul, Guillaume Restes et Jérémy Jacquet, Jean Butez et Leny Yoro ont rejoint le groupe suite aux forfaits de Robin Risser et d’Ibrahima Konaté. En conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane est revenu sur son choix de faire appel à de nouveaux visages.

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« Les nouveaux dans la liste ? C’était le but d’avoir des jeunes joueurs, des joueurs qui n’ont pas été sélectionnés jusque-là. L’équipe de France est ouverte à tout le monde, on est un bon petit groupe avec des anciens et des jeunes, et ça va très bien », a souri le sélectionneur des Bleus à la veille d’affronter la Turquie en Ligue des Nations.