Real Madrid : Dani Ceballos impatient de retrouver les terrains

Blessé le 22 juillet dernier au ligament croisé antérieur lors du match d'ouverture des Jeux Olympiques entre l'Espagne et l'Egypte, Dani Ceballos (25 ans) vit très certainement le moment le plus difficile de sa carrière. Eloigné des terrains depuis, le milieu de terrain du Real Madrid avait par ailleurs été victime d'un mauvais diagnostic à Tokyo, entraînant un retour précipité à la compétition et de ce fait une aggravation de sa blessure. Celui qui a été prêté à Arsenal lors des deux dernières saisons devrait, cependant, faire son retour sur les terrains de Liga d'ici un mois et demi environ. En attendant, le natif d'Utrera ronge son frein, comme en témoigne ses quelques mots publiés sur son compte Instagram.

«Il y a des moments dans la vie où des difficultés auxquelles on ne s'attend pas surviennent . Mais je continue à travailler dur pour récupérer à 100% de cette blessure, qui me cause plus de problèmes que prévu. J'aborde déjà la dernière ligne droite de ma récupération avec une grande équipe de professionnels. Sans aucun doute, cette expérience m'aide à grandir mentalement et à revenir avec plus de force et d'enthousiasme que jamais. Si je peux être clair sur une chose, c'est que le football est toute ma vie, et je compte les minutes pour retrouver le plaisir de jouer sur le terrain. Ça se rapproche. Merci pour tout le soutien que je reçois de votre part, à très bientôt !»