PSG : Luis Enrique répond à la polémique des penalties
Depuis le début de la saison 2025-26, le Paris Saint-Germain n’a transformé que 56% des penaltys qu’il a obtenus. Et la statistique est d’autant plus marquante en Ligue des Champions, le PSG en a obtenu quatre cette saison, mais seul un a été transformé, par Vitinha, contre Tottenham. Le Portugais en avait déjà raté un contre Monaco la semaine dernière, à l’instar de Bradley Barcola contre l’Atalanta Bergame et d’Ousmane Dembélé contre Newcastle.
Mais avant le match retour pour une place en huitième de finale, Luis Enrique ne s’inquiète pas. «On a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys. C’est un petit peu comme notre capacité à trouver des buteurs. Il y en a peu qui sont capables de marquer 30 buts mais beaucoup capables de marquer 12 ou 15 buts. C’est très positif pour l’équipe». Reste à savoir si un nouveau tireur se présentera devant Philipp Köhn ce mercredi en barrage retour de C1.
