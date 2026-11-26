Le Racing a tenu à apporter son soutien total à Martial Godo, victime de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le club a fermement condamné ces attaques, rappelant qu’aucun motif ne peut justifier de tels propos, jugés inacceptables et contraires aux valeurs qu’il défend.

La suite après cette publicité

Le club alsacien rappelle également que le racisme constitue un délit et n’a sa place ni dans le football ni dans la société. Il affirme se tenir pleinement aux côtés de son joueur et lui assure le soutien de toute la famille Racing face à ces agissements.