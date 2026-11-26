Ligue 1
Strasbourg apporte son soutien à Martial Godo
1 min.
@Maxppp
Le Racing a tenu à apporter son soutien total à Martial Godo, victime de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le club a fermement condamné ces attaques, rappelant qu’aucun motif ne peut justifier de tels propos, jugés inacceptables et contraires aux valeurs qu’il défend.
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Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 18:00
Le Racing apporte son soutien total à Martial Godo et condamne avec la plus grande fermeté les commentaires racistes dont il est la cible sur les réseaux sociaux.Voir sur X
Rien ne peut justifier de telles attaques, qui sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs que défend le Racing. Le racisme est un délit et n’a sa place ni dans le football, ni dans notre société.
Le Club est pleinement aux côtés de Martial et souhaite lui rappeler qu’il peut compter sur le soutien de toute la famille Racing.
Rien ne peut justifier de telles attaques, qui sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs que défend le Racing. Le racisme est un délit et n’a sa place ni dans le football, ni dans notre société.
Le Club est pleinement aux côtés de Martial et souhaite lui rappeler qu’il peut compter sur le soutien de toute la famille Racing.
Le club alsacien rappelle également que le racisme constitue un délit et n’a sa place ni dans le football ni dans la société. Il affirme se tenir pleinement aux côtés de son joueur et lui assure le soutien de toute la famille Racing face à ces agissements.
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