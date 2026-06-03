Mercato : Yan Diomandé prêt à faire le grand saut

Il est le talent de Bundesliga que l’Europe entière s’arrache. Liverpool, le Bayern Munich et le PSG espèrent le séduire pour renforcer leur secteur offensif. Mais le RB Leipzig a placé la barre très haute pour Yan Diomandé, avec un minimum réclamé de 100 M€, qui se justifie notamment par un contrat jusqu’en 2030. Interrogé par So Foot, le milieu offensif ivoirien de 19 ans a évoqué ce tarif. « C’est ce que j’ai entendu aussi », a-t-il glissé, avant d’évoquer les rumeurs à son sujet.

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« Ouais, il paraît, mais je sais pas si ça va aller à tout le monde de payer ça », a-t-il fait remarquer, refusant de donner une préférence sur sa destination. « Je ne vais pas dire Paris, Liverpool ou Real, mais ça serait une bonne idée de jouer pour des grands clubs. Tout le monde a des ambitions et tous les jours tu veux aller plus haut. Donc c’était Leganés, aujourd’hui je suis un joueur de Leipzig et… Je vais pas cacher mes envies ou mes rêves. Je veux jouer pour un grand club, bien sûr », a-t-il expliqué.