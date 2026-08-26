Raheem Sterling risque jusqu’à deux ans de prison après un accident de la route

Raheem Sterling va devoir répondre devant la justice britannique de plusieurs accusations après un accident survenu le 28 mai dernier sur l’autoroute M3, dans le Hampshire. Selon The Telegraph, l’ancien international anglais de 31 ans a été inculpé de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d’azote destiné à une inhalation illégale et de refus de fournir un échantillon après son arrestation. D’après la police du Hampshire et de l’île de Wight, Sterling conduisait une Lamborghini lorsqu’il a été impliqué dans une collision près de l’échangeur de Minley. Aucun autre véhicule n’a été impliqué et aucun blessé n’a été signalé. Libéré sous caution, l’ancien joueur de Manchester City et Chelsea doit comparaître devant un tribunal le 15 septembre.

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Sterling pourrait encourir une peine d’emprisonnement s’il est reconnu coupable, mais aucune condamnation n’a été prononcée à ce stade. La conduite dangereuse peut notamment être sanctionnée d’une peine allant jusqu’à deux ans de prison dans ce contexte. L’affaire intervient alors que la carrière de l’attaquant connaît une période particulièrement compliquée. Libre depuis la fin de son passage à Feyenoord la saison dernière, Sterling est actuellement sans club. L’Anglais compte 82 sélections avec les Three Lions et avait connu ses meilleures années à Manchester City, où il avait notamment remporté quatre Premier League avant de rejoindre Chelsea en 2022.