Pierre Sage a décidé de quitter Lens !

Un an après son arrivée, Pierre Sage va bel et bien quitter le RC Lens. Nommé l’été dernier pour succéder à Will Still, le coach de 43 ans n’aurait sans doute pas imaginé vivre une première saison si riche en émotions dans le Nord. Il aura notamment permis à Lens de décrocher la première Coupe de France de son histoire, et de lutter avec le PSG en championnat jusqu’à deux journées de la fin.

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Malgré une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, la question de son avenir se posait, alors que les intérêts s’étaient intensifiés ces dernières semaines. Outre Crystal Palace, qui en a fait sa priorité pour remplacer Oliver Glasner comme nous vous l’indiquions, l’ancien coach de l’OL avait également été cité comme un profil qui plaisait à la direction de Liverpool (Andoni Iraola va finalement débarquer). Il faut dire que Lens, 10e budget de Ligue 1 cette saison, n’a pas vraiment les armes pour lutter avec les moyens des clubs de Premier League.

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Il a informé ses dirigeants de son départ

Ces derniers jours, Pierre Sage avait d’ailleurs multiplié les déclarations dans la presse, laissant planer le doute sur son avenir : «l’idée est de rester à Lens mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Je vous avoue qu’il y a des choses qui bougent aujourd’hui et des questions se posent. Il y a déjà une réflexion de ma part en ce moment même si ma volonté est de rester à Lens», confiait-il dans l’After pas plus tard que la semaine dernière.

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Aujourd’hui, la décision est prise. Le technicien de 47 ans a fait le choix de quitter Lens, et il en a informé sa direction comme l’explique RMC Sport (les modalités de son départ restent à définir). Une information confirmée par nos soins. Des discussions sont actuellement menées avec Crystal Palace, mais les intérêts sont nombreux. Selon nos informations, des clubs du Moyen-Orient sont également intéressés par le profil du technicien français. Pour Sage, les prochaines semaines s’annoncent agitées. Pour Lens également. Le club artésien s’est déjà activé pour trouver son nouvel entraîneur.