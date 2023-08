AS Roma : Santos ne veut pas vendre Marcos Leonardo cet été

Les semaines passent et se ressemblent du côté de l’AS Roma. Depuis plusieurs jours, la direction romaine avait fait de la pépite brésilienne de Santos, Marcos Leonardo une priorité absolue pour renforcer ses lignes offensives. Le jeune joueur des Peixe avait même trouvé un accord total avec les Giallorossi et poussait en interne pour forcer son départ vers l’Italie, alors que la Lazio convoitait aussi le Brésilien de 20 ans au début de l’été.

La suite après cette publicité

Mais selon nos informations, la transaction ne se réalisera pas cet été malgré l’offre de 18 millions d’euros bonus compris. En proie à de gros problèmes sportifs et financiers, Santos veut encore profiter de son jeune attaquant, en espérant faire grimper les enchères lors du prochain mercato d’hiver. En ce sens, avec la longue absence de Tammy Abraham, la Roma dresse sa liste de plans B et l’attaquant italien de Leeds, Wilfried Gnonto est la cible plus chaude.