Real Madrid : Kylian Mbappé ne voudrait plus rejouer au Bernabéu cette saison

Le Real Madrid va boucler une saison vierge de tout trophée et il est temps que ce calvaire se termine pour les Merengues. Idem pour Kylian Mbappé. Blessé, l’international français entretient le suspense concernant la date de son retour et tous ses faits et gestes sont sujets à polémique. Mais à Madrid, certains pensent que le Bondynois se préserve pour la Coupe du Monde.

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D’autres ont une nouvelle théorie. Selon The Athletic, «une source madrilène a déclaré qu’elle pensait qu’il souhaiterait éviter de rejouer au Bernabéu cette saison, après avoir déjà été hué par les supporters locaux à plusieurs reprises.» Info ou intox ? Toujours est-il que la Casa Blanca doit jouer à domicile contre Oviedo et Bilbao d’ici la fin de la saison.