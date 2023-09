L’Etat surveille la crise à l’OM

L’OM a montré ces derniers jours qu’il était un club bien à part. En seulement quelques heures, le club phocéen a basculé dans une crise sans précédent. Une réunion très tendue entre les supporters et la direction, la démission de Marcelino, Pablo Longoria et Javier Ribalta qui se mettent en retrait de leur rôle et enfin un communiqué strict de Frank McCourt pour mettre les choses au clair : ce sont tous les événements qui se sont déroulés en moins de 72 heures. Et forcément, une crise pareille, pour un club aussi important que l’OM, ne passe pas inaperçue.

La suite après cette publicité

Selon les informations de RMC Sport, le Ministère des Sports suit très attentivement la situation de l’OM. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera observe cette crise avec attention et s’est tenue informée grâce à la presse, mais pas que, des dernières informations parues sur la réunion entre dirigeants et supporters. Pour le moment, le Ministère estime qu’une intervention n’est pas nécessaire puisqu’aucune plainte et donc enquête n’a été lancée. Mais la Ministre va suivre l’évolution de la situation de près.