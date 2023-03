BL : le Bayern s’offre le derby de la Bavière, Leipzig sur le podium, Francfort accroché

La suite après cette publicité

Après la victoire (2-0) de Bochum sur la pelouse de Cologne, vendredi soir, la 24e journée de Bundesliga se poursuivait avec le traditionnel multiplex et quatre rencontres programmées à 15h30. À l’Allianz Arena, le Bayern Munich, leader du championnat et tombeur du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, accueillait Augsbourg, douzième du classement. Un derby qui tournait rapidement à l’avantage des visiteurs. Profitant d’une intervention approximative de Pavard et du laxisme de Cancelo, Berisha croisait sa frappe et trompait Sommer (0-1, 3e). Surpris d’entrée de jeu, les Bavarois reprenaient le contrôle des opérations et renversaient finalement le cours de cette rencontre en quelques minutes. Si João Cancelo égalisait juste après le quart d’heure de jeu (1-1, 16e), Pavard se rattrapait de son erreur sur l’ouverture du score. Bien placé dans la surface, l’international français prenait le meilleur sur Beljo pour tromper Rafal Gikiewicz d’une volée du droit (2-1, 19e). Sonnés, les Fuggerstädter continuaient de subir la pression bavaroise et craquaient une nouvelle fois. Sur un coup de pied arrêté de Kimmich, Pavard profitait d’une tête de De Ligt pour placer une volée du droit en extension (3-1, 35e). Juste avant la pause, Sané participait également au festival offensif des Munichois (4-1, 45e).

Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match ne changeait guère. Le Bayern continuait de dominer les débats et Mané était tout proche d’aggraver le score mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (50e). A l’heure de jeu, Berisha réduisait finalement la marque sur penalty (4-2, 60e) mais ce but restait bien anecdotique et Davies parachevait la victoire des siens (5-2, 74e). Dans les ultimes secondes, Cardona s’offrait lui son premier but avec Augsbourg (5-3, 90+3e). Avec ce succès, la formation munichoise conforte sa première place avant le déplacement du Borussia Dortmund sur la pelouse de Schalke (18h30). Dans les autres rencontres de l’après-midi, Leipzig, quatrième au coup d’envoi, recevait le Borussia Mönchengladbach, dixième. Devant leur public, les hommes de Marco Rose s’imposaient (3-0) grâce à Werner (58e), Forsberg (70e, sp) et Gvardiol (81e). Quelques regrets à nourrir, en revanche, pour les visiteurs notamment après le penalty manqué par Plea (53e). Avec cette victoire, le RBL double l’Union Berlin et grimpe, provisoirement, sur le podium de Bundesliga. Pour le reste, l’Eintracht Francfort, malgré une réalisation de Rode (55e), a perdu deux points (1-1) face à Stuttgart. Enfin, Mayence a conservé sa septième place malgré son nul (1-1) sur la pelouse du Hertha Berlin. Si Ngankam avait ouvert le score pour le club berlinois, l’ancien Strasbourgeois a finalement égalisé en seconde période.

Tous les résultats de 15h30

Bayern Munich 5-3 Augsbourg : Cancelo (16e), Pavard (19e, 35e), Sané (45e) et Davies (74e) / Berisha (3e, 60e, sp) et Cardona (90+3e)

Leipzig 3-0 Borussia M’Gladbach : Werner (58e), Forsberg (70e, sp) et Gvardiol (81e)

Eintracht Francfort 1-1 Stuttgart : Rode (55e) / Silas (75e)

Hertha Berlin 1-1 Mayence : Ngankam (18e, sp) / Ajorque (57e)