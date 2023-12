OM : Pablo Longoria explique le mauvais début de saison d’Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a connu un début d’aventure très mouvementé à l’OM. Si actuellement, il est sans doute le meilleur joueur marseillais avec 12 buts et 7 passes décisives en 24 matches (dont 7 buts lors des 7 derniers matches), l’international gabonais avait connu des premiers mots très compliqués avec des performances décevantes. Pourtant, il n’avait pas lâché pour le plus grand bonheur de Gennaro Gattuso et surtout Pablo Longoria.

La suite après cette publicité

Le président espagnol misait beaucoup sur lui cet été au moment où il débarquait pour remplacer numériquement Alexis Sanchez. Et lors de sa conférence de presse du jour, Longoria a tenu à expliquer le début de saison d’Aubameyang. «Le mercato estival ? Je préfère tirer le bilan à la fin de la saison. Pour Aubameyang, c’était difficile au niveau familial. Tout le monde n’avait pas toutes les infos qu’on avait. Quand je le voyais à l’entraînement, je me disais que ça allait venir. Les circonstances n’étaient pas faciles. » Voilà qui explique certaines choses.