Les réseaux sociaux s’emballent après un Olympico bouillant

Il fallait une victoire pour que l’OM se replace au classement mais surtout pour que le coach Habib Beye lance son aventure marseillaise après la défaite à Brest vendredi dernier. Comme souvent dans l’Olympico, le spectacle a été au rendez-vous et les buts aussi. Un OM à rebondissements a inversé la tendance à deux reprises pour s’imposer 3-2 grâce à un doublé dans les dernières minutes de Pierre-Emerick Aubameyang. L’entrée d’Igor Paixao a été l’un des faits de jeu marquants de cette rencontre, symbole du coaching payant d’Habib Beye. Et forcément, les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’enflammer.

