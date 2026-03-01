Menu Rechercher
Les réseaux sociaux s’emballent après un Olympico bouillant

Aubameyang (OM) @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Il fallait une victoire pour que l’OM se replace au classement mais surtout pour que le coach Habib Beye lance son aventure marseillaise après la défaite à Brest vendredi dernier. Comme souvent dans l’Olympico, le spectacle a été au rendez-vous et les buts aussi. Un OM à rebondissements a inversé la tendance à deux reprises pour s’imposer 3-2 grâce à un doublé dans les dernières minutes de Pierre-Emerick Aubameyang. L’entrée d’Igor Paixao a été l’un des faits de jeu marquants de cette rencontre, symbole du coaching payant d’Habib Beye. Et forcément, les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’enflammer.

