Coupe du Monde 2026, Angleterre : les médias anglais massacrent déjà leur sélection nationale !

Retour sur terre. Les Three Lions avaient réussi à battre la Croatie sur le score de 4-2 lors de leur entrée en lice dans la compétition, affichant, en plus du résultat flatteur, un visage plutôt séduisant. De quoi faire taire - momentanément du moins - les critiques qui s’abattaient sur Thomas Tuchel. Mais ce mardi, les Anglais se sont cassés les dents sur le mur du Ghana. Un match nul 0-0 pendant lequel, si on met de côté les quelques situations chaudes de la fin de match, les Anglais n’ont pas réussi à transpercer la défense des Black Stars, ne se créant pratiquement aucune occasion et cadrant leur premier tir à l’heure de jeu.

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Au-delà du résultat qui n’est pas catastrophique, les Britanniques étant premiers du Groupe L et pratiquement qualifiés pour les seizièmes en attendant ce dernier match contre le Panama, c’est le contenu qui inquiète. Dès le coup de sifflet final, de vives réactions se sont enchaînées dans les médias sportifs en Angleterre, où les consultants sont invités à donner leur avis. « Ce n’est pas un désastre, mais c’est un retour à la réalité », a par exemple indiqué l’ancien attaquant Alan Shearer sur la BBC.

Des médias très sévères

Un constat aussi partagé par Jamie Carragher, qu’on ne présente plus. « Un retour sur terre pour l’Angleterre. C’est une prestation décevante, mais l’important c’est que les deux matchs les plus difficiles des poules ont été joués. C’est même un bon point, parce que le Ghana a été malchanceux de ne pas avoir eu de penalty. Il y avait sûrement trop d’euphorie après le premier match. On doit tout de même faire attention à ne pas tomber dans l’excès de critique après ce match, mais il y a des problèmes à régler pour la suite », a-t-il lancé. Darren Cann, ancien arbitre anglais, a aussi souligné que les Africains auraient pu bénéficier d’un penalty : « on a tous tremblé quand on a vu Konsa faire ce tacle. En tant que fan anglais, je suis heureux qu’il n’y ait pas eu de penalty, mais si on est honnête, l’arbitre aurait dû siffler ». Micah Richards a lui déploré une Angleterre trop attentiste. « Ce qui est frustrant, c’est que l’Angleterre n’a pas été assez courageuse. Oui on savait qu’on allait jouer contre une équipe qui allait jouer en bloc bas, mais j’ai senti qu’il y avait trop de passes sans prendre de risque. Il faut être plus courageux quand tu affrontes une équipe qui joue si bas », a pour sa part expliqué l’ancien de City sur la BBC.

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Si les consultants et anciens joueurs ont été plutôt mesurés, les journaux eux se lâchent complètement. « Vous savez quand un petit chien comme un chihuahua aboie tout le temps sur un autre chien, ou même sur un humain, mais ne fait jamais rien ? C’était ça l’Angleterre ce soir. La possession de l’Angleterre à 78,8% sans marquer est un record dans un match de la Coupe du Monde. Quand les Three Lions avaient le ballon, ils n’ont jamais été menaçants », peut-on lire dans les colonnes du Daily Mail. « Après le régal de Dallas, c’était la purge de Boston. Sans vie, sans intelligence, limité et pâle, le genre de performance de l’Angleterre dans un grand tournoi que nous avons vu trop de fois avant », y va de son côté The Sun. Autant dire qu’il faudra faire mieux face au Panama samedi soir…