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Ligue des Champions

Quand le Bayern Munich a raté le recrutement d’Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un choc pour lequel le club de la capitale comptera sur Ousmane Dembélé pour faire la différence. Et pour l’anecdote, l’international français aurait pu évoluer dans le camp d’en face s’il n’avait pas choisi le Borussia Dortmund en 2016. C’est ce qu’a révélé l’ancien dirigeant munichois, Karl-Heinz Rummenigge.

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«J’étais personnellement impliqué dans le dossier Dembélé (en tant que PDG du Bayern, ndlr). Nous, et notamment notre directeur sportif de l’époque, Michael Reschke, étions déterminés à le recruter, mais malheureusement, Dortmund nous a devancés. (…) À l’époque, Dembélé jouait au Stade Rennais. Les propriétaires du club étaient également ceux de Puma. Dortmund avait un contrat d’équipementier avec Puma. Il était donc évident que nous, club sponsorisé par Adidas, ne serions pas forcément prioritaires. C’était un joueur exceptionnel, mais comme on l’a vu, il a rapidement quitté Dortmund pour Barcelone. C’est indéniablement un très bon joueur, mais il a aussi besoin d’être bien encadré», a-t-il déclaré sur T-Online.

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