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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : l’énorme boulette du gardien irakien pour le doublé de Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 3-0 Irak
winamax
1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Kylian Mbappé s’est offert un nouveau doublé et permet à l’équipe de France de faire le break face à l’Irak. L’attaquant tricolore a profité d’une énorme erreur de relance adverse pour conclure une action initiée par Ousmane Dembélé, encore décisif dans la construction. Les Bleus prennent le large dans une rencontre qu’ils maîtrisent désormais largement.

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Sur un six mètres irakien, Hashim tente de trouver son gardien Basil dans l’axe, mais la transmission est totalement manquée : le portier se fait surprendre et perd le contrôle du ballon. Opportuniste, Dembélé récupère et sert Mbappé sur un plateau, qui conclut sans trembler. Une grosse boulette défensive qui coûte très cher à l’Irak, désormais menée 2-0.

Pub. le - MAJ le
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