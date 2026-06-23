CdM 2026, EdF : l’énorme boulette du gardien irakien pour le doublé de Mbappé

Kylian Mbappé s’est offert un nouveau doublé et permet à l’équipe de France de faire le break face à l’Irak. L’attaquant tricolore a profité d’une énorme erreur de relance adverse pour conclure une action initiée par Ousmane Dembélé, encore décisif dans la construction. Les Bleus prennent le large dans une rencontre qu’ils maîtrisent désormais largement.

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Mbappé s'offre un doublé et fait le break pour les Bleus ⚽️🔥

L'attaquant français profite d'une erreur de la défense irakienne pour punir son adversaire.

La France mène 2-0.



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Sur un six mètres irakien, Hashim tente de trouver son gardien Basil dans l’axe, mais la transmission est totalement manquée : le portier se fait surprendre et perd le contrôle du ballon. Opportuniste, Dembélé récupère et sert Mbappé sur un plateau, qui conclut sans trembler. Une grosse boulette défensive qui coûte très cher à l’Irak, désormais menée 2-0.