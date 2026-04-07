PSG : les propos forts de Vitinha sur Fabian Ruiz

Ce mercredi, le PSG retrouve Liverpool en Ligue des Champions. Après les avoir éliminés la saison dernière au terme d’une double confrontation épique en 8es de finale de Ligue des Champions, les Parisiens devront désormais faire de même avec les Reds en quarts de finale de la compétition. Pour ce faire, Luis Enrique et ses hommes pourront compter sur Vitinha. Toujours excellent cette saison, le Portugais impressionne et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs à son poste.

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Une prouesse renforcée par l’absence de Fabian Ruiz cette saison alors qu’ils étaient très complémentaires l’an dernier. Interrogé sur l’absence de son coéquipier espagnol, l’ancien milieu de Porto a expliqué que Warren Zaïre-Emery apportait également beaucoup, d’une manière différente de l’Ibérique : «Ruiz ? Cela fait du temps que Fabian est absent. On veut que tous les joueurs soient disponibles. Encore plus un joueur qui jouait tout le temps l’année dernière. Ce sont deux joueurs différents qui font des choses différentes (sur WZE, ndlr). On doit s’ajuster à ça. On a déjà montré quand un joueur n’est pas là. Peu importe le joueur. L’équipe répond présent. On continue à être performant. On continue à gagner. C’est le plus important. On s’ajuste. Il faut être prêt.»

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