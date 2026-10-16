ESTAC : enquête judiciaire ouverte contre Jocelyn Blanchard

L’affaire Jocelyn Blanchard prend une nouvelle dimension à Troyes. Déjà visé par une enquête interne diligentée par le City Football Group, le directeur sportif de l’ESTAC fait désormais l’objet d’une enquête judiciaire. Selon les informations de L’Est éclair, la procureure de la République de Troyes a décidé d’ouvrir une enquête ces derniers jours. Cette décision intervient après plusieurs signalements effectués par des salariées du club, qui dénoncent des comportements présumés inappropriés de la part du dirigeant.

La suite après cette publicité

Les faits rapportés concerneraient notamment des propos et des gestes physiques à caractère sexiste, qui se seraient produits à plusieurs reprises, dès les premières semaines suivant son arrivée au sein du club aubois. Une situation qui aurait provoqué un profond malaise en interne. Malgré ces signalements et l’ouverture d’une enquête par le City Football Group le 30 septembre dernier, Jocelyn Blanchard a continué d’exercer normalement ses fonctions. Le dirigeant était notamment présent dimanche dernier lors de la rencontre entre Troyes et l’Olympique de Marseille.