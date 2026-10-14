Bayern : Harry Kane recadre sévèrement Michael Olise
Harry Kane n’a pas mâché ses mots après l’expulsion de Michael Olise, qui a coûté cher au Bayern Munich. Alors que les Bavarois semblaient se diriger vers une victoire, l’international français a fait basculer la rencontre en écopant de deux cartons jaunes évitables. Déjà averti pour un tirage de maillot sur Askildsen, Olise a reçu un second avertissement après avoir envoyé le ballon au visage du capitaine adverse, Zlatko Tripic, venu le provoquer verbalement sous les yeux de l’arbitre. Un geste d’humeur qui a laissé ses coéquipiers à dix et permis aux Norvégiens de revenir au score (3-3). Interrogé au micro de Canal+ après la rencontre, Harry Kane n’a pas cherché à défendre son partenaire. « Je n’ai pas vu la faute du premier carton jaune, mais il a lancé le ballon sur le visage de l’adversaire, c’est un jaune mérité. C’est une grosse erreur », a lâché l’attaquant anglais, visiblement frustré par cette situation.
Le capitaine de l’Angleterre a également insisté sur les conséquences collectives de ce geste, alors que le Bayern avait jusque-là les moyens de conserver son avantage. « C’est un coup dur pour Michael, mais aussi pour l’équipe. Tout le monde fait des erreurs, mais il faut aller de l’avant et se préparer pour le prochain match », a poursuivi Kane. Au-delà des deux points abandonnés en fin de rencontre, cette expulsion représente également un véritable problème pour les Bavarois à l’approche d’un rendez-vous important en Ligue des Champions. Michael Olise sera en effet suspendu pour la réception d’Arsenal, programmée mercredi 21 octobre à 21 heures. Le Bayern devra donc se passer de l’un de ses principaux atouts offensifs pour ce choc européen, une conséquence supplémentaire d’un geste que Kane considère comme totalement évitable.
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