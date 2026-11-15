Ligue des Nations : l’Italie évite les barrages et pense déjà à l’Euro 2028

La défaite contre la Belgique (4-1) a définitivement fermé les portes des quarts de finale de la Ligue des Nations à l’Italie, mais ses conséquences restent limitées pour la suite. Troisièmes de leur groupe, les Azzurri échappent aux barrages de maintien et évolueront toujours en Ligue A lors de la prochaine édition de la compétition. La sélection de Roberto Mancini n’aura aucune rencontre supplémentaire à disputer en mars 2027 pour conserver sa place parmi les meilleures nations européennes. Un moindre mal après une campagne qui n’a pas répondu aux attentes malgré quelques belles impressions face à la Turquie et à la France avec un groupe rajeuni et largement remanié.

La suite après cette publicité

Autre motif de satisfaction, ce revers ne remet pas en cause le statut de tête de série de l’Italie pour le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2028, organisé le 6 décembre à Belfast. Assurée de figurer dans le premier chapeau parmi les douze meilleures nations, la Nazionale évitera les autres têtes de série et sera répartie dans un groupe de quatre ou cinq sélections. Son calendrier comptera ainsi six ou huit rencontres, programmées entre mars et novembre 2027. À l’issue de cette phase, les douze vainqueurs de groupe et les huit meilleurs deuxièmes valideront directement leur billet pour la phase finale. Les quatre autres deuxièmes devront, eux, passer par les barrages pour espérer rejoindre le tournoi.