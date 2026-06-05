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EdF : Rayan Cherki explique sa position sur la photo des Bleus qui a fait le buzz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp
France 1-2 Côte d'Ivoire

Cette semaine, la classe politique et le président de la République se sont rendus à Clairefontaine pour saluer les joueurs de l’équipe de France, avant leur envol pour les États-Unis. À l’issue de ce rendez-vous, tout ce petit monde a posé pour une photo de groupe. Une photo dont une partie a été tournée en dérision sur les réseaux sociaux.

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La raison ? La pose hilarante de Rayan Cherki. Interrogé à l’issue du match perdu contre la Côte d’Ivoire (1-2), l’intéressé s’est expliqué. « C’est une question de respect. J’étais à côté de madame la ministre et je ne me voyais pas au-dessus d’elle, je me suis baissé pour qu’on la voie un peu plus. Madame la ministre sait que je me suis accroupi pour qu’elle ait plus de place », a-t-il confié au micro de TF1.

Pub. le - MAJ le
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