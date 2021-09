OL : Houssem Aouar revient sur son été agité

Annoncé dans le viseur d'Arsenal notamment, Houssem Aouar est finalement resté à l'Olympique Lyonnais. Pour le plus grand bonheur des supporters rhodaniens qui vont pouvoir encore profiter de leur milieu offensif cette saison. Dans une interview accordée à Prime Vidéo, le principal protagoniste a accepté de revenir sur toutes ces rumeurs estivales. Et pour le numéro huit lyonnais, un départ n'a jamais été envisagé cet été.

« On a entendu beaucoup de choses, moi j'étais focalisé sur bien me préparer à revenir, à bien me soigner, j'ai eu une gêne aux adducteurs qui m'a handicapé pendant un an. Beaucoup de gens ont parlé à ma place en tout cas, moi je me focalisais sur ma préparation pour réaliser une grande saison, » a ainsi confié Aouar.