La mère de CR7 est choquée !

Alors que Cristiano Ronaldo a annoncé quitter le rassemblement de la sélection du Portugal en pleine trêve internationale le 30 septembre dernier, sa mère, Dolores Aveiro, a avoué avoir été choquée du départ anticipé de son fils de l’équipe nationale. «Je suis triste, c’est normal. Ça a été un choc. Mon fils aurait pu sortir par la grande porte et au lieu de ça, il est sorti par la petite. Mais peu importe, Dieu s’en chargera… J’ai un peu pleuré. C’est bien aussi de lâcher prise. Il faut maintenant aller de l’avant», a-t-elle déclaré à la télévision portugaise TV 7 Dias avant de révéler l’échange avec son fils.

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Il m’a dit : «Maman, ne t’inquiète pas, je dirai la vérité quand nous serons tous réunis et j’ai répondu : d’accord, mon fils, tourne la page. Voilà, c’est tout. Je lui ai dit d’y aller en douceur, mais bon, c’est ce qu’il a décidé de faire. On verra bien», déclare-t-elle, évoquant le communiqué incendiaire partagé par Ronaldo sur ses réseaux ce mardi qui vise Jorge Jesus.