Super League : la FIFA répond à son tour

Depuis plusieurs heures, le football s’emballe autour de la Super League. Il faut dire que la décision de la cour de justice de l’Union européenne a remis de l’eau dans le moulin. Pour rappel, la CJUE a tranché en faveur de la Super League face à la FIFA et l’UEFA expliquant que sanctionner un club ou un joueur car il participe à cette compétition enfreignait les règles de l’UE. Pour autant, cette décision ne signifie pas l’arrivée imminente de la Super League. Bien au contraire puisque les clubs continuent de soutenir l’UEFA.

Et après le gros tacle de Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, c’est au tout de Gianni Infantino président de la FIFA de réagir. «Avec le plus grand respect pour la Cour de justice européenne, l’arrêt d’aujourd’hui ne change vraiment rien. Historiquement, nous organisons les meilleures compétitions du monde et ce sera également le cas à l’avenir… Nous continuerons à organiser les tournois les plus spectaculaires, les plus compétitifs et les plus significatifs au monde et à utiliser nos revenus pour développer le football aux quatre coins du monde grâce à des programmes de solidarité qui garantissent aux moins privilégiés le bénéfice de ces compétitions de haut niveau. La FIFA continuera à le faire, comme toujours, en étroite coopération avec nos associations membres, avec les confédérations et avec toutes les parties prenantes du football pour le bénéfice exclusif de notre jeu - à l’échelle mondiale. Tous ensemble !», peut-on lire sur le site de la FIFA.