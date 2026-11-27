Luis Enrique avait donc encore raison. Pourtant, lorsque le PSG a décidé de ne pas prolonger Gianluigi Donnarumma, le poussant à quitter le club à l’été 2025 juste après la quête de la première Ligue des Champions, beaucoup regrettaient ce choix stratégique. Sportivement, cela n’a finalement rien changé puisque le club parisien a remporté une deuxième coupe européenne avec Matvey Safonov dans les cages. Et aujourd’hui, la situation vécue par Donnarumma à Manchester City achève de convaincre les plus ardents défenseurs du portier italien.

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Cette saison, il s’est déjà rendu coupable de plusieurs erreurs grossières, contre le PSG et le RB Leipzig en Ligue des Champions, contre Aston Villa en Premier League, rappelant celle commise face à Arsenal la saison passée. Au niveau international, on a aussi noté celle face à l’équipe de France lors de la dernière trêve. Des boulettes parfois compensées par les exploits que Donnarumma est capable de réaliser sur sa ligne.

Donnarumma et Rulli dans la charrette

Cela ne suffit vraisemblablement plus, à en croire les informations de The Athletic au sujet du portier italien âgé de 27 ans. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2030, il ne ferait ainsi plus partie des plans des Citizens. « Donnarumma, quant à lui, ne correspond manifestement pas au style de jeu prôné et nuit à la construction du jeu, même s’il réalise quelques arrêts importants », écrit le média anglais.

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Manchester City doit-il vendre Gianluigi Donnarumma ? OUI : il commet trop d'erreurs NON : il est exceptionnel sur la ligne Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Valorisé à 45 M€ par Transfermarkt, ce qui reste relativement faible pour un gardien international de 27 ans titulaire chez un cador européen, Gianluigi Donnarumma pourrait donc être poussé vers la sortie dès l’été prochain, après deux ans à l’Etihad Stadium. Son remplaçant actuel, Geronimo Rulli, est également considéré comme décevant, ce qui va conduire les dirigeants mancuniens à recruter potentiellement deux nouveaux gardiens. Le marché estival très spécifique à ce poste promet donc d’être agité.