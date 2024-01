Nasser Al-Khelaïfi répond aux différentes affaires du PSG

Si sur le plan sportif, le PSG se porte plutôt bien, ce n’est pas vraiment le cas concernant les affaires judiciaires. Outre l’histoire de lobbying auprès de l’ancien directeur de France Football pour promouvoir Leo Messi comme Ballon d’Or, il y a surtout Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du club parisien (2017-2022), qui a été mis en examen le 1er décembre pour corruption et trafic d’influence notamment. Cela n’empêche pas vraiment Nasser Al-Khelaïfi de dormir.

«Je suis une personnalité publique, je n’ai rien à voir avec ça. Je connais mon éducation. Je n’ai rien fait d’illégal. Je n’ai pas beaucoup de temps pour parler de ça, mon avocat fait ça très bien. J’ai confiance en la justice», assure le président du PSG ce mardi sur les ondes de RMC, pas beaucoup plus loquace ensuite sur la mise en examen de l’ancien salarié du club, Jean-Martial Ribes. «Je ne veux pas parler de certaines choses. S’il a fait quelque chose de répréhensible, on verra, mais on a tout bien fait.»