L2/L1 : du président à l'entraîneur, le RC Lens nage en plein bonheur

Cinq ans après, le RC Lens est de retour en Ligue 1. Au bénéfice de leur seconde place après 28 journées de Ligue 2, les Sang et Or vont retrouver l’élite la saison prochaine. Un état de fait acté par l’annonce de la LFP de ce jeudi 30 avril et dont s’est félicité le président le club, Joseph Oughourlian, dans un communiqué sur le site officiel de la formation du Nord de la France, avant de se projeter sur la suite : « ce qui nous attend est exigeant. Nous ferons tout pour être à la hauteur de ce défi exaltant. Nous nous sommes battus pour cela, donc nous serons humbles mais déterminés à tenir notre rang. »

Dans le même temps, l’entraîneur - qui a pris la suite de Philippe Montanier seulement quelques semaines avant la coupure liée au coronavirus - Franck Haise n’a pas caché son bonheur dans une interview accordée au site lensois.com : « dans la période actuelle, c’est une très belle éclaircie, une grande joie et un très beau moment. »