PSG : Thilo Kehrer et Eric-Junior Dina Ebimbe testés positifs au Covid-19

La suite après cette publicité

A quelques heures de la rencontre de la 19e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient (21h), le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe pour ce déplacement dans le Morbihan, et il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Si Sergio Ramos est par exemple bel et bien là, d'autres joueurs manquent à l'appel. En effet, Thilo Kehrer et Eric-Junior Dina Ebimbe ont été testés positifs au Covid-19 et ne joueront pas ce soir.

Comme le précise le club de la capitale dans son communiqué, l'Argentin Leandro Paredes «avait été placé à l’isolement hier par précaution». A noter également que Kylian Mbappé et Marco Verratti seront aussi absents, eux qui sont suspendus face aux Merlus.

Le groupe du PSG :