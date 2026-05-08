OL : Paulo Fonseca a déjà tout prévu pour le mercato

De passage face à la presse, Paulo Fonseca (53 ans) a évoqué la fin de saison palpitante qui attend son OL, troisième de Ligue 1. «Comme d’habitude, nous faisons les mêmes semaines de travail, avec les mêmes ambitions et les mêmes façons de faire les choses, comme à chaque match. L’humilité doit être présente car nous avons deux matches très difficiles. Nous devons continuer comme ça. Nous n’avons encore rien fait. Nous sommes dans une bonne position, le groupe va bien et il a bien travaillé cette semaine, mais nous devons poursuivre dans cette direction.» Prévoyant, il se prépare à tous les scénarios, comme celui qui ferait finir les Gones à la quatrième place du classement. « Nous avons préparé chaque éventualité. Tout est prêt pour commencer la saison prochaine. Maintenant, je ne veux pas penser aux places auxquelles nous pouvons terminer. Je veux seulement penser au match contre Toulouse et à la manière dont nous devons jouer ce match. Je n’aime pas regarder les autres équipes, je suis totalement concentré sur ce match difficile contre Toulouse. »

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Le Portugais veut toujours avoir un coup d’avance. Cela vaut aussi pour le mercato, sur lequel il planche déjà avec Matthieu Louis-Jean notamment. « Oui, nous travaillons déjà beaucoup pour la suite. Il y a des choses qui sont préparées pour la saison prochaine. Nous avons des objectifs, des profils de joueurs que nous voulons. Le calendrier est aussi prêt en fonction de notre classement. Les départs éventuels sont également anticipés, tout est prêt. Si nous avons la possibilité de jouer la Ligue des champions, nous aurons aussi la possibilité d’attirer des joueurs différents. Mais ce n’est pas encore le moment de parler de cela. » Il y aura le temps après la saison et une possible qualification en Champions League.