Chelsea obligé de virer un stand de burgers… à cause d’Eden Hazard

Retraité depuis quelques jours après avoir annoncé vouloir se concentrer sur lui-même et sa famille, Eden Hazard (32 ans) a été salué pour sa carrière par ses anciens clubs comme le LOSC, le Real Madrid et Chelsea. «Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge (…) Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains», a-t-il expliqué lors de son annonce.

Alors qu’il a excellé lors de son passage à Londres, l’international belge a pourtant été critiqué par certains pour son hygiène de vie parfois négligée. Le Daily Mail a d’ailleurs livré une information surprenante ce vendredi en expliquant que Chelsea a dû interdire à un vendeur de hamburgers local de vendre à l’ailier Eden Hazard, pendant son passage à Stamford Bridge. Eden Hazard aurait été friand de ce fast-food qu’il aurait fréquenté lors de ses débuts à Londres, en 2012. L’ex-capitaine des Diables Rouges n’aurait pas été intéressé par un régime alimentaire, ce qui n’aurait évidemment pas plu au club londonien.