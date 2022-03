Benfica fixe le prix de Darwin Núñez

Le SL Benfica tient peut-être un des joueurs importants de ces prochaines saisons en Europe. En effet, l'attaquant uruguayen Darwin Núñez possède les qualités pour exploser dans un championnat encore plus huppé. Celui qui a offert la qualification à son club face à l'Ajax Amsterdam cette semaine en Ligue des Champions a inscrit 26 buts en 33 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Si West Ham et Everton s'étaient montrés intéressés en janvier, à la vue de son prix et de son niveau, il pourrait taper dans l'œil de plus gros clubs.

Le quotidien portugais A Bola indique en tout cas ce jeudi que le club de Lisbonne demanderait 80 millions d'euros pour son joueur de 22 ans débarqué, contre 24 M€ en septembre 2020 après une bonne saison en deuxième division espagnole avec Almeria. Un an plus tôt, ce club n'avait pas hésité à débourser 13 M€ pour l'arracher à Peñarol en Uruguay. Preuve que son potentiel a été détecté très jeune et qu'il franchit les étapes une par une. La publication lusitanienne annonce en tout cas que le joueur serait sur les tablettes de Manchester City et de l'Atlético de Madrid.